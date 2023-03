Walstroom wint terrein in Schiedam en Vlaardingen

Struikelblokken wegnemen

In Vlaardingen is onlangs begonnen met de walstroomvoorziening van de DFDS-terminal aldaar en in buurgemeente Schiedam wordt de weg vrijgemaakt voor walstroom in de Wiltonhaven, waar Damen, Huisman en Mammoet actief zijn. De uitdagingen zijn wel verschillend: DFDS weet welke schepen er zullen afmeren, in de Wiltonhaven is dat onbekend.