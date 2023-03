KBN en NVB werken samen aan toekomstvisie digitalisering

Samenwerking

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gaat samenwerken met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) om een toekomstvisie op digitalisering in de binnenvaart te ontwikkelen. Daarnaast richt KBN een digitaliseringcommissie op. Volgens de brancheorganisatie is het van belang dat de binnenvaart regie houdt over de eigen data.