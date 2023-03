‘Volledige planning binnenvaart gaat binnen een jaar via Nextlogic’

Interview

Sijbrand Pot, directeur van Nextlogic, verwacht eind 2023 dat 100% van het containervervoer door binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven door het systeem wordt ingepland. Het is ‘niet zinvol’ om meerdere systemen naast elkaar te gebruiken, zegt hij in NT TV. Wanneer het percentage achterblijft, ligt verplicht gebruik van Nextlogic nadrukkelijk op tafel.