Kopstukken: Rotterdam heeft stuurman als havenwethouder

Jan D. Swart in gesprek met...

Rotterdam heeft een havenwethouder die stuurman was op de grote vaart. In de grootste haven van Europa is dat voor een politicus een bevoorrechte binnenkomer. Bovendien was Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) ook scheepvaartinspecteur, daarna hoofd maritieme ongevallen en als havenautoriteiten hem zouden uitdagen om het Ketelbinkielied te zingen, verliezen ze hun weddenschap.