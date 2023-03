Rondvaartboot Z9 paradepaardje van Europees ISHY-project

Subsidie en samenwerking

De op batterijen varende rondvaartboot Z9 van Zilvermeeuw is bijna klaar voor de proefvaart. Het schip was woensdag 21 maart het hoogtepunt van de slotconferentie van het Europese Interreg ISHY-project waarin 15 partners hebben samengewerkt aan verduurzaming van de scheepvaart. Niet alle projecten kenden een even goed einde.