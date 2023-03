Oekraïense zeelui redden Russische schipbreukelingen

Oekraïense zeelieden hebben vorige week de bemanning van een Russische trimaran gered voor de Chileense kust. Hun zeiljacht Russian Ocean Way raakte in een een storm zo zwaar beschadigd dat reparatie midden op de Stille Oceaan onmogelijk was.

De Russische zeilers waren in juli 2021 vanuit de havenstad Kronstadt (30 kilometer ten westen van Sint Petersburg) vertrokken voor een reis rond de wereld. Ze legden 13.000 mijl af en zagen de kusten van 13 landen. Op 16 maart sloeg het noodlot toe en raakt het besturingsmechanisme van de trimaran onklaar. De bemanning zond een noodsignaal uit, waarop de kapitein van het vrachtschip Sounion, een inwoner van de zwaar door de oorlog getroffen Oekraïense stad Marioepol, zijn koers verlegde om hulp te bieden.

Hoge golven

De Sounion, die naast Oekraïense ook Filipijnse bemanningsleden aan boord heeft, deed er vijf uur over om de Russian Ocean Way te bereiken. Door de hoge golven duurde het nog uren voordat de schipbreukelingen konden overstappen op het koopvaardijschip. De trimaran werd op sleeptouw genomen. Pas toen realiseerden de Russen zich dat ze waren gered door Oekraïeners. ‘Ik realiseerde me dat ik op een plek was waar ras en nationaliteit niet bestaan, waar anderen je helpen welke taal je ook spreekt, wat je huidskleur ook is of de vorm van je ogen. Op zee is de afstand tot God overal hetzelfde – de afstand van een uitgestoken hand’, aldus schipper Stanislav Berezkin van de Russian Ocean Way.

