Nederlandse zeevarenden vangen bot bij Hoge Raad: toch dubbele belasting betalen

Arrest

Nederlandse zeevarenden met een buitenlandse werkgever procederen de afgelopen jaren regelmatig tegen de Nederlandse Belastingdienst over het recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De fiscus stelt namelijk dat die aftrek alleen mag worden toegepast bij loon dat is verdiend op een schip dat primair op vervoer van personen en goederen is gericht. Dat heeft flinke nadelige financiële gevolgen voor bijvoorbeeld werknemers die voor het Zwitsers-Nederlandse offshorebedrijf Allseas op de Pioneering Spirit werken. Zeevarenden die hun salaris in het buitenland op een pijpenlegger verdienen moeten als gevolg daarvan in Nederland inkomstenbelasting betalen.