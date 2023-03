Holland Norway Lines vaart niet meer vanuit Groningen

Holland Norway Lines vaart vanaf midden april niet meer uit de Eemshaven naar Noorwegen. De veerboot Romantika van de rederij kent afmeerproblemen in Groningen en wijkt uit naar het Duitse Emden.

Holland Norway Lines (HNL) maakt gebruik van de openbare kade in de Eemshaven. Doordat deze openbaar is, kan de kade vol zijn, waardoor de veerboot niet kan afmeren. Diverse afvaarten werden om die reden al gecanceld. Daarom is er gekozen voor een alternatieve locatie om ‘reizigers regelmaat en voorspelbaarheid bieden en zo weer afvaarten garanderen’.

Groningen Seaports laat in een reactie aan RTV Noord weten het spijtig te vinden dat de veerdienst vertrekt. Holland Norway Lines en Groningen Seaports hebben beide een andere lezing van de situatie, meldt het regionale medium. Volgens Groningen Seaports kwam de ferrymaatschappij niet met een onderbouwd plan voor de aanpak van de kade, terwijl die mogelijkheid er wel is. HNL stelt dat het ‘genuanceerder’ ligt.

HNL gaat niet direct vanuit vanuit Emden richting Noorwegen varen. Het eveneens Duitse Cuxhaven is eerst een tijdelijke oplossing. Vanaf de zomer is Emden de vertrek- of aankomsthaven.

Holland Norway Lines voer vorig jaar april voor het eerst uit. Het eerste jaar trok de rederij met haar tochten tussen Eemshaven en Kristiansand 186.000 bezoekers.

