Havenbedrijf organiseert kijkje achter de schermen van de verkeerscentrale

Havenbedrijf Rotterdam organiseert twee open dagen op de Verkeerscentrale Rotterdam in de Botlek. Op 20 april en 11 mei zijn de deuren geopend en vertellen de verkeersbegeleiders over hun werk.

Er zijn vier tijdsloten. Per sessie is er ruimte voor 40 personen. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. De open dagen zijn gericht op de beroepsvaart- en recreatievaart.

Naast de verkeersbegeleiders zijn er ook ambassadeurs van ‘Varen doe je samen!’ aanwezig en geven zij een korte presentatie over veilig varen door de Rotterdamse haven voor recreatievaart.

Tijdsloten

Donderdag 20 april, 09:30 – 12:00 uur

Donderdag 20 april, 13:30 – 16:00 uur

Donderdag 11 mei, 09:30 – 12:00 uur

Donderdag 11 mei, 13:30 – 16:00 uur

Verkeerscentrales

Vanuit twee verkeerscentrales in de Botlek en Hoek van Holland volgen verkeersbegeleiders schepen die de haven van Rotterdam in- en uitvaren of er doorheen varen. Hiervoor gebruiken ze de radar en ze staan in contact met de schepen.

