Haven van Hamburg weer open na staking, maar niet voor lang

Sleepboten

Grote schepen kunnen sinds vrijdagochtend de haven van Hamburg weer in- en uitvaren. De afgelopen dagen bleef de haven gesloten, omdat vakbond Verdi havenmedewerkers had opgeroepen te staken. Daardoor konden sleepboten niet uitvaren. De bereikbaarheid van de haven is daarentegen maar van korte duur: maandag wordt er opnieuw gestaakt.