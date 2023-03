Koole Contractors bergt gezonken bulkcarrier OS-35 bij Gibraltar

Koole Contractors uit Vijfhuizen is ten oosten van Gibraltar met een team van 30 mensen bezig met de berging van de 178 meter lange bulkcarrier OS-35. Het schip, geladen met 40.000 ton betonijzer, kwam in de nacht van 29 op 30 augustus 2022 in aanvaring met de LNG-tanker Adam LNG en zonk.

De tanker bleef vrijwel onbeschadigd. Nadat het wrak van de bulker buiten de vaargeul was gesleept en gefixeerd, kon worden begonnen met het lossen van de lading. Het bergingsbedrijf haalt bij goede weersomstandigheden 900 ton per dag uit het in 20 meter diep water liggende schip. Het staal wordt aangepikt door duikers en uit het water gehesen met de 200 tons HS8200 Liebherr-kranen aan boord van de pontons K10030 (100 x 30 meter) en H283 (84 x 20 meter) die aan weerszijden van het schip liggen.

Afvoer naar Zaandam

Telkens wanneer een voldoende hoeveelheid staal op het dek ligt, wordt dat geladen in een coaster die het staal naar Nederland vaart. Onder die schepen de Reggedijk van Navigia Shipmanagement uit Groningen. Die meerde 21 maart met een lading af bij Overdie Metals in Zaandam. Daar wordt het betonijzer tot schroot verwerkt, omdat het na een half jaar in zeewater te hebben gelegen, onbruikbaar is geworden. De bergers denken nog tot begin april nodig te hebben voordat de complete lading uit de OS-35 is geborgen en afgevoerd.

Bergingsvloot

Koole kreeg de bergingsopdracht van het 178 meter lange schip via de Londense vestiging van het wereldwijd opererende bergingsadviesbureau TMC Marine Consultants, dat opdracht kreeg voor de berging van de havenautoriteiten van Gibraltar. Koole liet de ankerbehandelaar Koole 42 uit Suriname komen en voegde de Koole 31 eraan toe. Binnenkort voegt de sleepboot Norne zich bij de vloot. De geplande aankomsttijd in Gibraltar is 27 maart. Een paar dagen daarna komt ook het halfafzinkbare zware-ladingschip Fjord daar aan. Als de OS-35 leeg is wordt het schip in twee secties gesneden. Als dat is gebeurd, worden de beide helften gelicht en neergezet op het dek van de Fjord. Het schip vaart er vervolgens mee naar Nederland. Als zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen gaat Koole de deadline van eind mei halen, die door de havenautoriteiten van Gibraltar is gesteld.

Kapitein aangeklaagd

Intussen is de kapitein van de OS-35 verwikkeld in een rechtszaak. Hij staat terecht vanwege verstoring van broedplaatsen van beschermde vogels en vervuiling van de kust van Gibraltar doordat stookolie in zee is gestroomd. Ook zou hij de scheepvaart in gevaar hebben gebracht. De olie-afscherming rond het schip raakte een paar keer defect door storm en tanks waarvan werd aangenomen dat die leeg of leeggepompt waren, bleken nog stookolie te bevatten en lekten. Zittingen waarin verschillende feiten worden behandeld staan gepland voor 4 en 12 april bij het Supreme Court en het Magistrates Court in Gibraltar.

