CCR harmoniseert Rijnvaarteisen met EU-richtlijn vanaf 1 april

Het aangepaste reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) treedt 1 april in werking. Het reglement is in overeenstemming gebracht met de Europese Richtlijn Beroepskwalificaties. Hiervoor wordt onder meer een nieuw dienstboekje geïntroduceerd.

In het nieuwe dienstboekje is geen sprake meer van een bepaalde functie, maar van een kwalificatiecertificaat. ‘In plaats van een functie op de nationale wateren en een functie op de Rijn is dit nu gecombineerd tot één functie die geldig is op alle Europese wateren en wateren van de CCR-landen’, schrijft de SAB op haar website. De SAB geeft vanaf 1 april het nieuwe dienstboekje uit, het huidige dienstboekje wordt dan niet meer uitgegeven.

De CCR onderbouwt de wijziging als volgt. ‘Met het oog op meer harmonisatie op het gebied van de beroepskwalificaties in Europa neemt de CCR de eisen over die door het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) voor de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken zijn vastgelegd. De CCR-documenten voldoen daardoor aan dezelfde eisen als de dienovereenkomstige EU-documenten en zijn daarom geldig in alle EU-staten.’

Pasfoto

Wanneer er voor het eerst een nieuwe dienstboekje aangevraagd wordt moeten een pasfoto, geldig legitimatiebewijs en medische keuring worden overlegd. Ook is een afgeronde basisopleiding veiligheid noodzakelijk.

Een andere verandering in het RSP is de benodigde kennis en ervaring op delen van de Rijn met specifieke risico’s. Voorheen moest het traject 16 keer in 10 jaar worden afgelegd. Dat wordt drie reizen in elke richting in de afgelopen drie jaar.

Lees ook: