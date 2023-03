schip van Microsoft-medeoprichter Paul Allen

Bij een scheepsongeluk in een droogdok in de haven Leith in Edinburgh zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie er vijftien in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het 76 meter lange onderzoeksschip Petrel raakte los en kantelde tijdens stormachtig weer opeens en bleef in een hoek van 45 graden hangen, aldus plaatselijke media. Die geven angstige beelden van het gekantelde vaartuig dat schuin tegen een kade hangt.