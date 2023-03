Plectrum: bloedsnel superjacht op waterski’s

Lazzarini Design, de gerenommeerde Italiaanse ontwerpstudio, heeft hun nieuwste creatie onthuld: het 74 meter lange foiling superjacht-concept Plectrum. Dit schip ziet er misschien uit als iets uit een sciencefiction film, maar het is eigenlijk geïnspireerd op echte foiling schepen uit de jaren 1960. ‘Met zijn slanke en futuristische ontwerp is de Plectrum klaar om een revolutie teweeg te brengen in de superjachtindustrie, zegt Lazzarini.

Het superjacht heeft een lengte van 74 meter. Het heeft een breedte van 15 meter met de foils ingetrokken, die zich uitstrekt tot een indrukwekkende 20 meter wanneer de foils worden ingezet. Het jacht heeft een diepgang van 6,5 meter en wordt aangedreven door drie waterstofmotoren van 5.000 pk, waardoor het een snelheid van 15 knopen bij het zeilen en een topsnelheid van 75 knopen kan bereiken.

Een van de meest opvallende kenmerken van de Plectrum is het gebruik van foiling-technologie. Het jacht is ontworpen om uit het water te stijgen met behulp van zijn foils, waardoor het met minimale weerstand door het water glijdt. Deze technologie wordt al jaren gebruikt in hoogwaardige zeilboten.

Door gebruik te maken van foiling-technologie kan het jacht snelheden bereiken die voorheen ongekend waren in de superjachtindustrie. De Plextrum heeft een reeks kenmerken die het ideaal maken voor lange reizen, waaronder een grote brandstofcapaciteit en ruime woonverblijven. Het jacht biedt plaats aan maximaal 12 gasten in zes luxe hutten, elk voorzien van de modernste voorzieningen. Er is ook voldoende ruimte op het dek om te zonnebaden en te genieten van het prachtige landschap.

