Ook op de korte afstand is binnenvaart interessant

Multimodaal Transport Expo

‘Joint corridors’, ofwel de bundeling van ladingstromen in de containerbinnenvaart, kunnen de betrouwbaarheid van vervoer over water vergroten. De Groene Hart-corridor is hier een goed voorbeeld van. Die toont aan dat gedeelde verbindingen ook over korte afstanden interessant zijn. Onder leiding van Babiche van de Loo van de provincie Zuid-Holland bespraken Sebastiaan van Dorsser (ECT), Michel Bot (Danser) en Harm Zijderlaan (OTB) hun keuze voor deze manier van transport.