Maritime Innovation Platform

Het Maritime Innovation Platform 2023 nadert. Op 28 maart is het zover: in het Energiehuis in Dordrecht worden de hele dag sessies georganiseerd over drie kernvragen: Hoe ziet het binnenvaartschip van de toekomst eruit? Hoe gaat de zeevaart bijdragen aan de halvering van de CO2-uitstoot? En hoe houden we de Noordzee veilig en bevaarbaar?