Franse bordenvisser voor onderhoud naar Stellendam

De 23,40 meter lange SN-918296 werd in 2000 gebouwd als LS-918296 Le Fou du Roy. In 2010 werd het SN-918296 Thomas Nicolas II. Opvallend is dat in Frankrijk bij verkoop van een vissersschip het altijd hetzelfde nummer behoudt. Alleen het letterteken verandert indien het schip wordt verkocht naar een andere visserijhaven. In het geval van de Thomas Nicolas II werd het schip 13 jaar geleden overgeschreven van Les Sables (LS) naar Saint-Nazaire (SN).

