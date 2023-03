Overal waar u vaart: Afgeladen, halfgeladen of ongeladen; dat is de vraag

Nieuws van de regiocoördinator

De verruiming van de Twentekanalen loopt tegen het einde aan. Er is ruim twee jaar gebouwd, gebaggerd en dus ook ‘verruimd’. In januari heb ik al een bezoek gebracht aan diverse locaties waar de vooruitgang mooi zichtbaar was. Vooral het openstellen van de zwaaikom bij de XL-kade in Almelo is een verbetering voor veel schepen. Ook de nieuwe loswal in Delden is enorm verbeterd, met name voor het voorbij varen van schepen.