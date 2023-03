Opportunisten redden het niet in containerlijnvaart

Tailwind, Allseas, Ellerman, Kalypso, Doornekamp. Verschillende namen debuteerden vorig jaar in de internationale containerlijnvaart. Dit in een periode waarin de bomen tot in de hemel groeiden en een vrolijk rinkelende jackpot in het verschiet leek te liggen voor iedereen die in containerschepen investeerde.

Tijdens de containerhausse vorig jaar ontstonden nieuwe rederijen. Zij investeerden honderden miljoenen in schepen, en toen zakte de markt in. Er zijn succesverhalen, toch gooiden sommige nieuwkomers al snel de handdoek in de ring. Onder hen ondernemers die nog amper een teen in het zeewater hadden gestoken toen de ommekeer in de markt zich voltrok en de volumes en tarieven in een vrije val belandden. Niet iedere nieuweling heeft de tumultueuze zuigelingen­periode dan ook overleefd. Maar de meeste zijn momenteel nog wel degelijk op het water te vinden.

Grootgrutter

Zelfs toen in de containervaart vorig jaar monsterwinsten werden geboekt, betwijfelden transportdeskundigen of er wel echt goede overlevingskansen waren voor een initiatief als Tailwind Shipping Lines, de containerrederij die in april werd opgericht door de Duitse supermarktketen Lidl. Een grootgrutter die zelf containerschepen wil vullen en zelf in de zeehavens een logistiek systeem probeert op te tuigen: ‘waanzin’, oordeelden logistieke insiders in de Duitse transportpers.

Nu, begin 2023, deint de internationale containervaart op extra woelige baren, maar Kees Groeneveld, CEO van Euro Nordic Logistics, de Nederlandse agent van de Lidl-rederij, stelt dat ‘Tailwind zijn naam waarmaakt: de rederij heeft de wind in de rug’. De containerschepen Merkur Ocean, Wiking, Jadrana en Talassa, met laadvermogens tussen 4000 en 5500 teu, varen sinds de zomer heen en weer tussen China en Europa, met Rotterdam, Barcelona en Koper (Slovenië) als vaste Europese aanloophavens.

Graantje meepikken

‘Tailwind is vorig jaar niet opgericht om een graantje mee te pikken van de hoge winsten, maar omdat Lidl ontevreden was over de dienstverlening van de bestaande containerrederijen. Die konden geen betrouwbare vaarschema’s bieden’, zegt Groeneveld. ‘Door zelf te gaan varen, kreeg Lidl zekere afvaarten en een kortere transittijd. Die voordelen gelden nu nog steeds. Het is nooit de bedoeling geweest te gaan concurreren met grote spelers als Maersk.’

De eigen lading voor de Lidl-winkels is volgens Groeneveld al voldoende voor de retailer om het lijnvaartavontuur vol te houden. Maar in december strikte Tailwind ook de eerste externe verlader: het Duitse chemiebedrijf Covestro. De rederij vervoert voor die nieuwe klant grondstoffen voor kunststofproducten die worden toegepast in allerhande producten, van auto’s tot voetballen.

Ook Covestro noemde de onbetrouwbaarheid van grotere containerrederijen als argument om in zee te gaan met de Lidl-rederij. ‘De precisie van de vaarschema’s van de grote reders zakte sinds de pandemie begon van 70 naar 20%’, aldus het chemiebedrijf.

Tailwind heeft volgens Groeneveld ‘zeker interesse’ om nog meer verladers aan boord te krijgen. ‘Richting Europa zitten de schepen helemaal vol. Terug naar Azië, dat is zonder boomstammen en afvalstromen wel een moeilijk verhaal. Op die route blijft het voornamelijk bij het repositioneren van de containers.’

Allseas

Hoe anders was dat met de Allseas ­Pioneer, een containerschip van 1800 teu dat eind augustus vanuit Greenock bij Glasgow koers zette naar China met containers vol Schotse delicatessen, waaronder een miljoen flessen whisky. Het schip was onderdeel van de ‘China Xpress’, de eerste directe containerlijndienst tussen Schotland en China die volgens de meest enthousiaste Schotten een voorbode was voor Schotse onafhankelijkheid.

Journalisten van Schotse kranten als The Herald en The National stonden op de kade en informeerden hun lezers op 27 augustus over de voordelen van deze directe verbinding. Op 30 augustus werd echter duidelijk dat Chinese whiskyliefhebbers op een droogje zouden blijven zitten. De door de Schotten als historisch bejubelde reis van de Allseas Pioneer strandde die dag in Rotterdam. Scheepsmanagementbedrijf SFL, een onderneming van de Noorse scheepsmagnaat John Fredriksen, had beslag laten leggen op de bunkers en smeerolie aan boord van de Allseas ­Pioneer vanwege een conflict tussen SFL en rederij Allseas over een ánder containerschip. Bijna een maand, ongeveer de tijdspanne waarin Allseas de historische Schotse sprong naar China had willen maken, lag de Allseas Pioneer aan de ketting in Rotterdam. In een kort geding dat de rederij had aangespannen om de beslaglegging ongeldig te laten verklaren, werd Allseas door de Rotterdamse rechtbank in het ongelijk gesteld.

Frustratie

Allseas Shipping Company, niet verwant aan het offshorebedrijf Allseas van Edward Heerema maar in het leven geroepen door de Britse expediteur Allseas Global Logistics, was twee maanden voor het Schotland-avontuur nog met trompetgeschal gepresenteerd als eerste nieuwe Britse rederij in 40 jaar. Maar in de praktijk leverde het nieuwe maritieme paradepaardje de Britten vooral ergernis en frustratie op. Om zich van scheepscapaciteit te verzekeren, had de rederij voor 150 miljoen dollar aan schepen gecharterd, en dat achteraf bezien precies op het hoogtepunt van de markt. Na de investering daalden de charterprijzen en kelderden de volumes, waardoor het ondoenlijk werd de investering terug te verdienen. In december werd uitstel van betaling aangevraagd voor Allseas Global Project Logistics, de verantwoordelijke divisie van de expediteur, afgelopen maand volgde het faillissement.

Beroemde naam

Minder slecht verging het Ellerman City Liners, de Britse rederij die vorig jaar op nieuwjaarsdag bekendmaakte dat het de historische scheepvaartnaam Ellerman – begin 20e eeuw had sir John Ellerman de grootste rederij van Engeland – uit de mottenballen haalde. Ellerman beloofde voor ‘broodnodige’ extra capaciteit op de China-UK-route te zorgen, met ‘snelheid, service en zekerheid’.

Ellerman moest in het najaar de handdoek al in de ring gooien, maar wist alternatieve activiteiten te ontplooien. In november werd een shortseadienst tussen Rotterdam, Engeland, Spanje en Portugal geïntroduceerd, in december een trans-Atlantische dienst met aanlopen in Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Tilbury en New York, Wilmington en Jacksonville. Dit met de Mona Lisa, Windswept, Cape Hellas en Mara, containerschepen van 2750 tot 5000 teu.

Italiaanse havens

De Italiaanse containerrederij Kalypso Compagnia di Navigazione, alias KCN Shipping is, net als Tailwind, nog wel steeds actief tussen het Verre Oosten en Europa. In haar geval met aanlopen in Italiaanse havens. De vorig jaar door de Italiaanse expediteur Rif Line opgerichte rederij onderhoudt met schepen van 1500 à 2000 teu de ‘Marco Polo’-dienst. De Italianen hebben er niet voor gekozen de Azië-dienst in te ruilen voor een dienst op Amerika: ze doen het gewoon allebei. Met de ‘Cristoforo Colombo’-dienst worden Italië en Spanje verbonden met New York. Kalypso heeft in haar vloot ook een Nederlands schip opgenomen, de van Wagenborg Shipping afkomstige Rijnborg (1700 teu), die door de Italianen recent werd ingezet in het Middellandse Zeegebied.

Doornekamp Lines

Ook op de trans-Pacific is sinds vorig jaar een Nederlands klinkende naam actief in de containervaart: Doornekamp Lines. De rederij werd twee jaar geleden door de familie Doornekamp, Canadezen van Nederlandse afkomst, opgericht met als doel binnenlandse goederenstromen in het Great Lakes-gebied een modal shift naar het water te laten maken. Maar Doornekamp maakte vorig jaar een verrassend debuut in de containerlijnvaart tussen China en de Canadese westkust. Doornekamp Lines kocht hiervoor de Valencia Elizabeth D (1118 teu), die nog steeds heen en weer vaart tussen Vancouver en China.

Ook Ikea

Overigens was Lidl niet de enige grote verlader die besloot het heft in eigen hand te nemen. Zonder het aan de grote klok te hangen, charterden bedrijven als Ikea, Amazon en Walmart eveneens zelf containerschepen en kochten hun eigen containers, veelal 53-voeters, om hun logistieke toeleveringsketens aan de praat te houden. Ikea bevestigde afgelopen herfst schriftelijk aan de maritieme website ShippingWatch dat het concern een punt had gezet achter het charteren van schepen en het zijn eigen containers weer heeft verkocht.

Dit verhaal verscheen eerder op nt.nl

