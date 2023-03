KBN-bestuurder Marco Oosterwijk beoogd burgemeester Ridderkerk

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdagavond 15 maart 2023 Marco Oosterwijk voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ridderkerk. Oosterwijk is bestuurder van Koninklijke Binnenvaart Nederland en is hij voorzitter van de christelijke schippersbond CBOB.

Marco Oosterwijk is voor de Ridderkerkers geen onbekende. Hij was wethouder in Ridderkerk van januari 2019 tot mei 2022. ‘Hij is een energiek persoon en een gedegen bestuurder. Hij heeft veel kennis van en ervaring met Ridderkerk en de regio. Daardoor kan hij als burgemeester in Ridderkerk gelijk een ‘vliegende’ start maken’, aldus de gemeente in een persbericht,.

De gemeenteraad denkt met Marco Oosterwijk een zichtbare, verbindende en daadkrachtige nieuwe burgemeester te krijgen. Het is de verwachting dat Marco Oosterwijk door de Ridderkerkers gezien gaat worden als ‘onze burgemeester’.

Wethouder Ridderkerk

Marco Oosterwijk begon zijn loopbaan in de Rotterdamse haven. Binnen een internationaal georiënteerde organisatie groeide hij door tot manager operations. In de periode 2014-2018 was hij wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Marco Oosterwijk is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont op dit moment in Krimpen aan den IJssel.

De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat Marco Oosterwijk per 15 mei als nieuwe burgemeester van Ridderkerk kan beginnen.

