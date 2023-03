Kleine Belgische kottervloot handhaaft zich wonderbaarlijk goed

Gehalveerd

De Belgische vissersvloot is in 20 jaar bijna gehalveerd, maar de aanvoer is op peil gebleven dankzij grotere en modernere schepen. Terwijl in Nederland sprake is van een grote saneringsoperatie, zijn de zuiderburen juist bezig met vlootvernieuwing. Ook dit jaar wordt de vloot uitgebreid met tenminste één nieuwe boomkorkotter.