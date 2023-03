Glanzende Vox Apolonia lonkt naar jongeren

Nieuwbouw

Van Oord heeft dinsdag 14 maart de nieuwe sleephopperzuiger Vox Apolonia gedoopt bij de Cruise Terminal in Rotterdam. Ze is de tweede in een serie van drie, de Vox Ariana ging haar vooraf en de Vox Alexia volgt later dit jaar. Het drietal zit vol geavanceerde techniek. We maken een rondgang door het schip.