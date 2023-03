ASV: Koningsdagstremming Maashaven zorgt voor grote problemen

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) is het oneens met het besluit van het Havenbedrijf Rotterdam om de Maashaven tijdens Koningsdag te stremmen. ‘Hiermee zorg je voor grote problemen’, zegt de branchevereniging. Voor het Havenbedrijf gaat de veiligheid van de landsregent boven alles en is dit een ‘absolute uitzondering’.

‘Natuurlijk is het koningspaar welkom voor een bezoek aan de grote havenstad. Maar voor een vaartocht van misschien hoogstens een uur de hele Maashaven (en Leuvehaven) 28 uur lang potdicht gooien is toch niet uit te leggen. Het hele beleid van het Rotterdamse Havenbedrijf is al jarenlang dat de Maashaven dé grootste en nagenoeg de enige echte werkbare wachthaven is voor schepen welke elders in de haven moeten laden en lossen. Doordat er vele alternatieven verdwenen zijn voor de binnenvaart is de Maashaven helaas nog de enige optie’, schrijft de brancheverenging in een brief aan het havenbedrijf.

Begin deze week maakte het Havenbedrijf Rotterdam bekend dat de Maashaven en Leuvehaven gestremd zijn van woensdag 26 april 10:00 uur tot donderdag 27 april 14:00 uur. Schepen die daarvoor al in de haven liggen, mogen daar blijven liggen. Ook de Nieuwe Maas wordt gestremd op de feestelijke dag zelf, van 08:00 tot 14:00 uur.

De koninklijke familie maakt 27 april een tochtje met de watertaxi over de Nieuwe Maas. Opgestapt wordt er in de Maashaven en vanaf daar vaart de watertaxi naar de Leuvehaven.

Absolute uitzondering

‘Het is het werk van het Havenbedrijf Rotterdam om alle schepen te centreren naar de Maashaven, dan is het onverteerbaar, en niet uit te leggen, dat er zo makkelijk en voor zo’n lange tijd de haven compleet afgesloten wordt. Laat de schepen gewoon in en uitvaren, dat vind de koning alleen maar mooi. Hij wil tenslotte een havenstad zien, of niet?’

Het havenbedrijf laat in een reactie weten dat de veiligheid van de koning boven alles gaat. ‘De koning die naar Rotterdam komt gebeurt maar eens in de zoveel jaar. Daarmee is deze stremming van een dag een absolute uitzondering.’

