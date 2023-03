Volledig elektrische Waterbus voor Drechtsteden gedoopt

In de regio Drechtsteden gaan de eerste drie volledig elektrische Waterbussen vanaf begin april varen. Het eerste exemplaar, de Blue Venice, is afgelopen vrijdag gedoopt door de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu.

De drie door Damen Shipyards gebouwde schepen gaan varen op de route Dordrecht-Papendrecht-Zwijndrecht. Daarmee wordt dit de eerste volledig elektrisch uitgevoerde veerdienst die meer dan twee haltes aandoet. De waterbussen worden vanaf begin april ingezet, als de zomerdienstregeling van kracht wordt.

Elke twee uur worden de schepen kort bijgeladen in Papendrecht, waar recent een nieuw laadstation is gebouwd door exploitant Aqualiner in samenwerking met de gemeente Papendrecht. Het duurzame aspect van de Waterbus – de naam is vanaf april weer prominent aanwezig – beperkt zich niet tot de aandrijving. Zo zijn de schepen van lichte materialen als carbon gebouwd en is (her)gebruik van vooral natuurlijke materialen leidend geweest bij het samenstellen van het interieur.

Vervanging van de vloot

In de loop van de zomer wordt er ook op het traject Rotterdam-Dordrecht-Kinderdijk. Daar worden dan zes grotere, hybride veren ingezet. Deze worden uiterlijk in 2030 omgebouwd naar volledig elektrisch. De vervanging van de vloot op deze route wordt ook aangegrepen om er een halte aan toe te voegen, en wel op bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu greep de doop van het schip aan om het belang van deze stap te onderstrepen: ‘De komst van de nieuwe zero emissie en hybride schepen voor de Waterbus dragen bij aan de doelen van de provincie. Het is de ambitie dat in 2030 ál het openbaar vervoer in Zuid-Holland vrij is van schadelijke uitstoot. Met de Blue Venice zetten we vandaag een belangrijke stap in het verlagen van de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof in de Drechtsteden.’

Lees ook: