SHV wil Mammoet verkopen

SHV heeft een omzet van 1 miljard euro. Wereldwijd werken er 6000 mensen. Bijna een derde van het geld wordt verdiend in de windmolenbranche. Ook is Mammoet actief in de olie en gasindustrie. Sinds de Oekraïne-oorlog wordt er met name in de VS weer volop geïnvesteerd in deze sector.

De onderneming verwierf begin deze eeuw wereldwijde bekendheid door samen met het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit de Russische atoomonderzeeër Koersk boven water te takelen. De Koersk zonk in 2000 in de Barentszzee; alle opvarenden kwamen om.

Eind vorig jaar maakt Mammoet bekend dat het gaat meewerken aan het grootste windmolenpark op zee ter wereld. De Britse dochter van het Nederlandse bedrijf is door windmolenproducent General Electric geselecteerd om hijs- en transportdiensten te verzorgen bij de aanleg van Dogger Bank Wind Farm.

GE gaat eind dit jaar de haven in het Engelse South Shields, in de buurt van Newcastle, klaarmaken voor de werkzaamheden. Dan zullen ook de eerste onderdelen van de windmolens aankomen.

