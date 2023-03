Diplomatie of een generaal pardon: welke weg redt het kleine schip van de ondergang?

Studio Schuttevaer

Door de CCR-overgangsbepalingen voor oudere binnenvaartschepen dreigen 3000 schepen te verdwijnen. Vanaf 2035 treedt een nieuw pakket maatregelen in werking. Hiervan is een groot aantal zo ingrijpend, dat de investering te duur lijkt te worden voor schipper-eigenaren. Een ramp voor de verlader, de maatschappij én de sector. Alleen over hoe dit naderende onheil gestopt kan worden, verschillen de meningen. Sommige partijen zeggen dat diplomatie vanuit Nederland nodig is, terwijl andere menen dat een fel protest essentieel is om nu toekomstperspectief te creëren.