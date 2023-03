Maastricht wil brug over Julianakanaal afdwingen

Afspraken niet nagekomen

Maastricht vindt het onaanvaardbaar dat Rijkswaterstaat een eerdere overeenkomst over de bouw van een nieuwe brug over het Julianakanaal niet nakomt. De huidige brug is 85 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Gezien de fors gestegen kosten en stikstofproblemen ziet Rijkswaterstaat af van nieuwbouw. De dienst wil de oude brug hooguit renoveren. Daarmee gaat wethouder John Aarts (VVD) van Maastricht niet akkoord, blijkt uit een brief van de wethouder aan de gemeenteraad.