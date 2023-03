VN kopen schip om olie van roestende FSO Safer te halen

Het schip moet volgende maand op weg naar de Rode Zee om de olie op te halen, zei Achim Steiner, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) donderdag 9 maart. De FSO Safer is in handen van Jemenitische Houthi-rebellen en wordt gebruikt als opslagplaats voor olie. Maar sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen in 2015 wordt de tanker niet meer onderhouden.

De VN waarschuwen dat de FSO Safer zou kunnen gaan lekken of exploderen en zo een milieuramp in de Rode Zee kan veroorzaken. De tanker ‘bevat vier keer zoveel olie als uit de Exxon Valdez is gelekt – genoeg om de grootste olieramp door een tanker in de geschiedenis te veroorzaken’, aldus de VN in een verklaring.

