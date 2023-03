Vaarwegen en verduurzaming hoog op de Groningse politieke agenda

De Provinciale Statenverkiezing op 15 maart staan in het teken van wonen en stikstof. Maar hoe kijken de partijen naar de binnenvaartsector? Schuttevaer duikt voor u in de verkiezingsprogramma’s en de kieswijzer. Deze keer: Groningen.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de verkiezingprogramma’s van de 19 partijen die meedoen in de provincie Groningen. Een groot deel van de partijen heeft de binnenvaart – of de vaarwegen – meegenomen in haar verkiezingsprogramma. In de verschillende kieswijzers is de binnenvaart geen onderwerp.

GroenLinks

In ‘Samen groen en sociaal‘ beschrijft de partij dat de binnenvaart en de veerboten ‘samen groen’ moeten worden. ‘Voor vrachtschepen en veerboten stimuleren we de overschakeling op duurzame brandstoffen zoals waterstof.’

PvdA

De fusie van GroenLinks en PvdA in de Eerste Kamer druppelt door in Groningen. ‘De provincie faciliteert verduurzaming van het scheepvaartverkeer. Dat geldt bij de gezamenlijke aanbesteding met Friesland voor de Waddenveren, maar ook voor de binnenvaart worden het gebruik van waterstof, synthetische motorbrandstof en wisselpakketten in accucontainers aangemoedigd’, schrijft de partij in ‘Met elkaar, voor elkaar‘.

ChristenUnie

De ChristenUnie heeft drie standpunten in haar programma ‘Ruimte voor elkaar‘ met betrekking tot de binnenvaart. ‘Investeer in bruggen, sluizen en kanalen om het vaarwegennetwerk (o.a. sluis Lauwersoog) robuuster te maken voor betere toegankelijkheid, een vlottere doorstroming en om wachttijden te reduceren. Het onderhoudsniveau van vaarwegen moet hoog zijn om de vaarwegen goed toegankelijk te houden voor recreatieboten, goederenvervoer en de schepen die van de scheepswerven komen.’

Specifieker nog: ‘De provincie zet zich in om het aantal aanvaringen van bruggen te verminderen. Verbindingen met defecte bruggen, zoals de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug, moeten zo snel mogelijk worden hersteld.’

Maar de ChristenUnie zet ook in op de verduurzaming van de scheepvaart. ‘De provincie stimuleert de elektrificatie van de binnenvaart en van walstroom in binnenhavens en zeehavens om het gebruik van dieselgeneratoren in de havens overbodig te maken.

‘De provincie wil de druk vanuit de luchtvaart en scheepvaart op de leefomgeving maximaal gelijk houden, maar bij voorkeur verminderen. De luchtvaart en scheepvaart moeten evenals andere bedrijfstakken hun aandeel leveren in het terugbrengen van de uitstoot van CO2 en stikstof. De provincie stimuleert de elektrificatie van de binnenvaart en draagt bij aan pilots en subsidies voor vrachtverkeer op alternatieve energiebronnen en de provincie bevordert de verdere verduurzaming van de havens van Lauwersoog, Delfzijl en de Eemshaven. ‘

Als laatste wil de partij ook dat de provincie ontgassingsinstallaties stimuleert. ‘Zodra het landelijk verbod op varend ontgassen ingaat, moeten voldoende ontgassingsinstallaties operationeel zijn.’

SP

De SP gaat niet specifiek in op de binnenvaart in het programma ‘Stop het Haagse afbraakbeleid!‘, maar de vaarwegen worden wel in een opsomming genoemd. ‘Bij nieuwbouw en onderhoud van wegen, vaarwegen en gemalen wordt altijd eerst onderzocht wat de gevolgen zijn voor het dierenwelzijn in de omgeving. Hierbij, evenals bij verjagen, wordt altijd gezocht naar diervriendelijke en innovatieve oplossingen om nadelige gevolgen voor dieren te voorkomen.’

VVD

‘Er is geen land dat meer te maken heeft met water dan Nederland. Wij willen dan ook ruim baan voor het vaarverkeer – van belang voor de Groningse economie en de vaarrecreatie’, schrijft de VVD in ‘Samen aan ’t werk‘. ‘Er liggen veel kansen in onze provincie voor de vaarrecreatie, maar onze bruggen en sluizen zijn aan onderhoud toe. De VVD wil dat de provincie extra investeert in het onderhoud van onze vaarwegen – en het liefst het onderhoud buiten het vaarseizoen plant. Daarnaast zorgen we voor een goede aansluiting op het Duitse, Drentse en Friese vaarnetwerk. Zo houden we onze provincie goed bereikbaar, voor pleziervaart en binnenvaart.’

Partij vóór het Noorden

‘De Partij vóór het Noorden wil dat de zeesluizen bij Delfzijl zo snel mogelijk gemoderniseerd en aangepast worden voor de huidige grootte van de schepen. Voor de verdere economische ontwikkeling van de provincie Groningen moet er serieus gekeken wordt naar een vaste oeververbinding over de Eems naar Duitsland’, schrijft de partij in haar programma.

Evenals andere partijen is de partij ontevreden over de kunstwerken over de vaarwegen. ‘De Partij vóór het Noorden wil dat bruggen die kapot worden gevaren snel verbeterd of herbouwd worden. Er moet meer aandacht komen voor de last die het verkeer daarvan ondervindt.’

Partij voor de Dieren

Mocht u eerdere artikelen gelezen hebben over de Provinciale Statenverkiezing op Schuttevaer. Dan kent u deze passage, want de partij heeft voor een groot deel een algemeen programma. ‘De provincie bevordert de aanleg van zoveel mogelijk groene walstroompunten voor de binnenvaart om zo de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen. Voor de binnenvaart komt er een einde aan het varend ontgassen en lozen van afval.’

Belang van Nederland (BVNL)

BVNL wil meer scheepvaart naar de Eemshaven en de haven van Delfzijl. ‘Want in Eemshaven en Delfzijl heeft de provincie prachtige havens waar we veel te weinig mee doen. We laten ons de kaas van het boord eten omdat we toestaan dat andere Europese havens sneller groeien dan de onze’, aldus het programma.

SGP

Net als de Partij voor de Dieren heeft de SGP overeenkomsten in de provinciale verkiezingsprogramma’s. De passage over binnenvaart komt ook voor in het programma van Drenthe.

‘De SGP draagt de binnenvaartsector een warm hart toe. De provincie heeft dan ook als taak om de binnenvaart zoveel als redelijk mogelijk te faciliteren. Hierbij denken wij aan goede en voldoende havenfaciliteiten met ontgassingsinstallaties, maar ook aan veilige en goed onderhouden provinciale vaarwegen en aan het realiseren van voldoende stroom- en watervoorzieningen voor scheepvaartverkeer langs de provinciale wateren. De provinciale sluizen en bruggen verkeren in een goede staat van onderhoud en de bedieningstijden worden afgestemd op de lokale situatie. Het afmeren van particuliere boten in provinciale wateren is mogelijk, mits dit de veiligheid voor het scheepvaartverkeer niet in gevaar brengt.’

Overige partijen

D66, Groninger Belang en BBB hebben het in het partijprogramma wel over de havens, maar dan met name over de verdeling van de ruimte op het land. Het CDA heeft de smaak te pakken van de Romantika van Holland Norway Lines, die tussen Groningen en het Noorse Kristiansand vaart. ‘Wij willen stimuleren dat er meer internationale veerdiensten vanuit de Groninger zeehavens vertrekken, zodat transport en toerisme een impuls krijgen.’ Maar over de binnenvaart schrijft CDA Groningen niets.

De overige partijen hebben de binnenvaart ook niet opgenomen in het programma. Dit zijn: Forum voor Democratie, 50Plus, BBB, Jezus Leeft en JA21.

