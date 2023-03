Lucia Luijten (CCR) in Studio Schuttevaer: wat is de toekomst van het oude kleine binnenvaartschip?

Live vanaf 16:00

Secretaris-generaal Lucia Luijten van de CCR is vanmiddag te gast bij Studio Schuttevaer. In Nederland klinkt de roep voor een generaal pardon voor de overgangsbepalingen voor oude en vaak kleine schepen die in 2035 van kracht worden. Luijten gaat in op de vraag of zo’n pardon haalbaar is en welke wegen de Nederlandse scheepvaart kan bewandelen om deze schepen toch in de vaart te houden.