CITBO: ‘Overheid moet leren van uitgeschreven boetes door De Vlaamse Waterweg’

Boetecatalogus

De Vlaamse Waterweg heeft de boetebedragen gepubliceerd, die passen bij overtredingen door de beroepsvaart, nadat medio vorig jaar het Scheepvaartdecreet in werking trad voor het beheer, het gebruik en de handhaving van de Vlaamse vaarwegen en scheepvaart. Niet alle schippers zijn daar even blij mee. Edwin Verberght van de tankvaartbond CITBO spreekt van een genuanceerd verhaal: ‘De overheid moet leren van de boetes’, zegt hij in vakblad Flows.