Rechter haalt streep door wonen op boot in jachthaven

Het mag niet volgens het bestemmingsplan en er is dan ook terecht op gehandhaafd: permanent wonen op een schip in een jachthaven. De bewoner sleepte de gemeente Wijdemeren voor de rechter, maar dat veranderde niets aan de situatie.

In de Noord-Hollandse gemeente bevindt zich een jachthaven waar de man een schip heeft liggen. Daarvan heeft hij echter zijn hoofdverblijf gemaakt en dat is in strijd met het bestemmingsplan. Daarin staat dat alleen recreatief verblijf is toegestaan. Eind 2020 is de man al duidelijk gemaakt dat hem een last onder dwangsom zou worden opgelegd en in augustus 2022 gebeurde dat ook. Zijn bezwaren daartegen leverden niets op, waarna hij naar de rechter stapte.

Geen bijzondere omstandigheden

Die vindt echter dat de gemeente terecht heeft gehandhaafd. Er zou een uitzondering kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld als legalisering van de woonsituatie in het verschiet ligt. Maar daarvan is hier geen sprake.

De man zelf vindt dat wel degelijk sprake is van bijzondere omstandigheden. Zo zou de jachthaven-eigenaar hebben gezegd dat hij er mag wonen en hij zou ook bepaald niet de enige zijn. Hij stelt dat er nooit handhavend is opgetreden, alleen tegen hem omdat hij zelf bij de gemeente werkt. De gang van zaken zou voor een moeilijke werksituatie zorgen.

Ongemakkelijke werksituatie

De rechter gaat daar echter niet in mee. Wat in het bestemmingsplan staat is belangrijker dan wat de eigenaar van de jachthaven beweert. En naar de permanente bewoners van zes andere schepen wordt onderzoek gedaan. En dat er een ongemakkelijke werksituatie is ontstaan betekent niet dat de gemeente voor deze man van de regels moet afwijken. Dat het lastig is om andere woonruimte te vinden, vindt de rechter ook al geen bijzondere omstandigheid.

Lees ook: