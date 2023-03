Overal waar u vaart: Meten is weten

Nieuws van de regiocoördinator

Het kan tijdens een vrijdagmiddagborrel of gangboord-gesprek zomaar gebeuren dat u en ik zeggen: ‘De problematiek bij sluis Weurt zorgt voor enorm veel vertraging en kost de sector veel geld.’ Mogelijk rijst dan de vraag om hoeveel vertraging het precies gaat en hoeveel dit kost. Maar het kan goed zijn dat we daar op dat moment niet over nadenken. Dat is in zo’n situatie ook niet erg. Maar in gesprek met ambtenaren of bestuurders komen wij branchevereniging niet weg met uitspraken als ‘het kost veel’ of ‘de wachttijden lopen enorm op’.