Boskalis ziet omzet en winst explosief stijgen in 2022

De omzet van het Papendrechtse concern was ook in 2021 al sterk gestegen, naar bijna drie miljard euro. De nettowinst steeg in dat jaar naar 151 miljoen, na een zwaar 2020. In dat coronajaar leed Boskalis 97 miljoen euro verlies. Die moeilijke periode lijkt nu volledig voorbij, want in 2022 steeg de winst met maar liefst 60% naar 241 miljoen euro.

In het baggersegment steeg de omzet met 30%. De sleephopperzuigers waren goed bezet en ook de bezetting van de snijkopzuigers nam sterk toe. Er waren grote projecten in Azië en Europa, zoals de Fehmarnbelt-tunnel (tussen Denemarken en Duitsland) en het toegangskanaal tot de haven van Harwich (Verenigd Koninkrijk).

Offshore wind

De offshore energiemarkt legde in 2022 een solide basis voor de komende jaren, meldt het concern. De omzet nam in dit segment toe met 14% en de goedgevulde orderportefeuille is onder meer te danken aan grote offshore-windprojecten in de Verenigde Staten. ‘Ik kan met trots melden dat onze offshore-orderportefeuille niet alleen een recordhoogte heeft bereikt, maar bovendien dat driekwart daarvan hernieuwbare energieprojecten betreft’, aldus CEO Peter Berdowski. ‘Onlangs verwierven wij het contract voor ons honderdste offshore-windpark. Wij zijn het afgelopen decennium betrokken geweest bij de realisatie van bijna de helft van alle offshore-windparken wereldwijd.’

Bergingsdivisie

Het was een rustig jaar voor de bergers van Boskalis, na een aantal jaren waarin het bedrijf groot in het nieuws kwam door zijn bergingsactiviteiten. Er werd met succes een omvangrijk nieuw project aangenomen met uitvoering in 2023 en 2024. Ook assisteert Boskalis de Verenigde Naties bij het bergen van de FSO Safer in de Rode Zee.

Sleep loopt achter

De sleepactiviteiten bij Boskalis zijn sterk teruggelopen. In Zuidoost-Azië werden de Keppel Smit Towage-havensleepactiviteiten verkocht. Ook werd begin dit jaar overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van terminalactiviteiten van Smit Lamnalco.

Optimisme in kiem gesmoord

‘Bij aanvang van 2022 gingen we optimistisch van start met een nieuw ambitieus corporate business plan’, memoreert Berdowski. ‘Dat optimisme werd in de kiem gesmoord toen Rusland eind februari Oekraïne binnenviel. Halsoverkop moesten wij onze werkzaamheden in Rusland staken en onze mensen in veiligheid brengen. De energie- en grondstoffenprijzen stegen fors en de inflatie bereikte een recordhoogte. Ontwikkelingen die zich ook bij onze klanten en projecten hebben doen voelen. Des te bevredigender is het dat we, ondanks alle turbulentie, kunnen terugkijken op een sterk jaar, zowel operationeel als financieel.’

