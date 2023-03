Sus & Zo valt stil op Westerschelde

Toen onlangs de motor bij windkracht 6 stilviel op de Westerschelde bij Hansweert en hun schip dreigde te kapseizen, werd het wel even spannend aan boord van de Sus & Zo. Toch waren de schippers Jordy Tol (25) en Erwin Rehorst (25) geen moment in paniek. Rijkswaterstaat was snel ter plaatse en de Anita sleepte het schip naar Lopik om te lossen. Beide schippers zien het voorval als één van de vele avonturen die de binnenvaart met zich meebrengt.

Jordy en Erwin varen al zes jaar samen en sinds acht maanden is dat op de Sus & Zo. Die naam gaven ze al eerder aan hun klusbedrijf in het Friese Bolsward. In de tijd dat ze nog aan systeemvaart deden, klusten ze in hun vrije weken in en rond Bolsward. ‘Schilderen, ramen zetten, laminaat leggen. Dat is toch het ondernemersbloed, je wilt geld verdienen’, vertelt Jordy in de stuurhut. Aan zijn voeten ligt de golden retriever Teddy, een pup van acht maanden, maar al helemaal thuis aan boord.

‘Ik wil bezig blijven. Stilzitten is niks voor mij’, vult Erwin zijn collega aan. Toen ze een week echt niets te doen hadden, kochten ze een racefiets om te gaan wielrennen.

Automonteur

Jordy: ‘Ik was automonteur, maar Erwin haalde mij over om ook in de binnenvaart te gaan werken. Dan kon ik meer verdienen met leuker werk en meer avontuur. Dat is nu zes jaar geleden. We zijn samen op het koppelverband Century gaan varen. Maar we hebben ook meer dan twee jaar op de duwboot Blizzard gezeten. Toen hadden we ook een heel leuke ploeg met allemaal Friezen aan boord. De eigenaar zelf kwam uit Lemmer.

‘We voeren ook lange tijd van Leeuwarden naar Rotterdam en zijn veel op de Rijn in Duitsland geweest. Later zaten we nog even op de Veerhaven met kolentransporten. Door al die verschillende schepen deden we veel ervaring op’, aldus schipper Tol. Zijn papieren haalde hij via zelfstudie. ‘Met zelfstudie kun je sneller leren, op school kan ik mij gewoon niet concentreren. Ik zal mijn kinderen later zeker voorhouden dat ze lekker naar school moeten, maar het was niets voor mij.’

Sportopleiding

Erwin Rehorst koos al eerder voor de binnenvaart en ging naar de maritieme academie in Harlingen. ‘Ik hield van voetbal en heb eerst nog een sportopleiding gevolgd. Dankzij het leer-werktraject kon je direct gaan varen. Mijn eerste stage was op een containerschip, maar daar was ik snel klaar mee.’

Beide schippers zien de diversiteit van hun werk als positief. Jordy: ‘Je kunt uit zoveel trajecten kiezen. Als je op een gastanker vaart lig je vaker stil, dat is echt heel anders dan wat wij nu doen.’

Een jaar geleden ontstond het plan een eigen schip te kopen. ‘We kochten dit schip via Delta Inland Shipping. Ze lag op de werf in Werkendam’, zegt Erwin. Hij vindt het fantastisch om eigen baas te zijn. In 2022 maakten ze in acht maanden 63 reizen. ‘We zijn naar Frankrijk geweest, maar ook veel op de Schelde en de Rupel met spuitzand en dan terug met grind. We varen vijf dagen 18 uur per dag, in het weekend gaan we naar onze vriendinnen. We willen gewoon even goed verdienen.’

Opknapwerk

De schippers hebben meestal een vaste taakverdeling. Terwijl Jordy aan het roer staat, voert Erwin allerhande klussen uit op het schip. ‘Heel de dag in die stoel is niks voor mij. Laat mij maar lekker buiten bezig zijn, er is altijd wel wat te doen. Toen we dit schip kochten was er vijf jaar geen onderhoud gepleegd. Als je dan alleen op zout water vaart is alles verroest. Daar zijn we nu al maanden mee bezig.

Na deze zomer moet de Sus & Zo strak in de lak zitten. Ook de woning hebben ze uitgebroken en wordt vernieuwd. Zelfs met bloemetjes in de vensterbank, zo verzekeren beiden lachend. Als de klussen af zijn, willen ze het schip het liefst inruilen voor een groter exemplaar. Over de juiste afmetingen zijn ze het nog niet eens.

Voor nu ligt het schip afgemeerd bij De Werken in Werkendam. ‘We zijn de drainagebuizen aan het vernieuwen. Dat doen we vooral zelf, alleen het laswerk wordt op de werf gedaan. Dit is een fijne werf, ze denken echt mee.’

Koprevisie

Daarnaast steken beide schippers ook graag de handen uit de mouwen. Dat deden ze ook na het stilvallen van de motor op de Westerschelde. Bij Visser in Sliedrecht werd een complete koprevisie uitgevoerd en verstuivers vervangen. Een klus waarbij Jordy met zijn kennis van de autotechniek mocht assisteren, zodat ze snel weer konden varen. Op zoek naar nieuwe avonturen in de binnenvaart.

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Sus & Zo

Tonnage: 665

Afmetingen: 58 x 6,60 meter

Bouwjaar: 1964

Thuishaven: Bolsward

Schippers: Jordy Tol en Erwin Rehorst

