Ook opvarende kan met klacht terecht bij Tuchtcollege voor de Scheepvaart

Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart onderzoekt of er drempels zijn voor opvarenden van zeeschepen om tuchtzaken aan te dragen. Dat opvarenden zelden aankloppen bij het college werd gesignaleerd bij de viering van het eigen 12,5-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd ook geopperd dat het Tuchtcollege zich over binnenvaartzaken gaat buigen. Voorzitter Peter Santema vertelt over deze ontwikkelingen in gesprek met Schuttevaer.

Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart bestaat in zijn huidige vorm sinds 2010. In de eeuw daarvoor heette het orgaan Raad voor de Scheepvaart. Die hield zich, naast tuchtrecht, bezig met onderzoek naar grote scheepsrampen. Per 2010 is die taak overgegaan naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het Tuchtcollege richt zich sindsdien uitsluitend op het tuchtrechtelijk beoordelen van kapiteins en officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag.

Peter Santema is rechter in Rotterdam én voorzitter van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart. ‘Die twee rollen versterken elkaar. Ik leer bij het Tuchtcollege dingen die mijn werk als rechter ten goede komen en andersom gebeurt dat net zo goed. Incidenteel komen zaken in Rotterdam voor de rechter en in Amsterdam voor het Tuchtcollege. Die kan ik niet allebei doen, dus dan geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.’

Veel kennis in huis

Soms wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de officier van justitie besproken of een zaak door de rechter of het Tuchtcollege wordt behandeld. Dat gebeurde recent bijvoorbeeld inzake de sleepboot En Avant 7, waarvan een matroos om het leven kwam en een stagiair gewond raakte. ‘Wij hebben door de aard en opzet van het Tuchtcollege heel veel nautische en maritieme kennis om zaken te beoordelen. Strafrechters moeten daar al snel deskundigen voor inschakelen’, legt Santema uit. ‘Beoordeling door ons is vaak een goed alternatief voor een strafzaak. Tenzij het natuurlijk echt een vergrijp is waarvoor gevangenisstraf zou kunnen worden opgelegd. Wij kunnen hooguit de vaarbevoegdheid voor twee jaar schorsen en een flinke geldboete opleggen.’

Die maximale straf kreeg bijvoorbeeld de kapitein van de Beaumaiden, die niet alleen onder invloed van drank zwaar in de fout ging maar dat bovendien voor de tweede keer in enkele jaren deed.

Het Tuchtcollege zelf bestaat uit leden die in de maritieme wereld werken of dat tot voor kort hebben gedaan. Zij beschikken samen over alle maritieme kennis die nodig is om de zaken samen met een jurist als voorzitter te kunnen beoordelen. In totaal zijn er 32 (plaatsvervangende) leden die telkens voor vier jaar worden benoemd. Per zaak wordt op basis van specifieke kennis en ervaring de samenstelling van het Tuchtcollege bepaald. Bovendien kan niet iedereen altijd, want veel leden varen nog. Met de ruime pool aan leden kan er altijd een deskundig college van vijf (of in de meer eenvoudige zaken drie) leden worden samengesteld voor de zaak in kwestie.

Per jaar worden zo’n 12 tot 15 zaken behandeld. Santema geeft aan het in de eerste jaren vanaf 2010 jaarlijks om 6 tot 12 zaken ging. ‘Maar het is lastig daaraan conclusies te verbinden over het aantal incidenten met schepen waarin kapiteins en officieren een rol spelen. Zaken worden bij ons aangebracht en dat gebeurt in 95% van de gevallen door ILT-inspecteurs. Vroeger hield zich één ILT-inspecteur met de scheepvaartongevallen bezig. Dat zijn er nu drie en dat zal toch van invloed zijn op het aantal voorvallen dat wordt onderzocht en bij ons aangebracht.’

Drempels wegnemen

Een zaak kan tevens worden ingediend door een opvarende van een zeeschip. ‘Maar dat gebeurt opvallend weinig. Wij proberen er laagdrempelig in te zijn. Onze secretaris kan mensen bijvoorbeeld helpen om hun klacht te formuleren. Toch kloppen opvarenden zelden bij ons aan. We hebben dat vastgesteld tijdens de bijeenkomst voor ons 12,5-jarig jubileum afgelopen juli. Welke drempels zijn er nog? Wat kunnen wij als Tuchtcollege doen om die te verlagen? Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken.’

Wie een zaak ook aandraagt, de aard van de klacht is meestal dezelfde. Er is aan boord van een schip een ongeval gebeurd en de klager houdt de kapitein of een officier daarvoor verantwoordelijk. Er zijn wettelijke uitsluitingsgronden, zoals verjaring, maar zaken kunnen verder niet worden geweigerd.

Waar iemand in het strafrecht als verdachte wordt aangemerkt, ziet het Tuchtcollege voor de Scheepvaart die persoon als een betrokkene. Het komt voor dat de klachten (gedeeltelijk) ongegrond worden verklaard. Heel incidenteel is de klacht gegrond en volgt er desondanks geen straf, bijvoorbeeld omdat iemand ervan heeft geleerd of anderszins al genoeg is bestraft. Maar meestal wordt een sanctie opgelegd, variërend van enkele weken tot twee jaar schorsing van de vaarbevoegdheid, met in bijzondere gevallen ook een geldboete.

Santema noemt twee zaken die hem net name zijn bijgebleven. ‘De tragische kwestie met de En Avant 7 heeft op alle betrokkenen veel impact gehad, ook op mij.’

De andere zaak betreft een voorval van beaching uit de tijd dat Santema nog plaatsvervangend voorzitter was. ‘De kapitein van dat schip heeft er zelf een filmpje van gemaakt en online gezet. Dat bracht die zaak in Nederland aan het rollen, terwijl er voor die tijd nauwelijks aandacht was voor beaching. Die kapitein kreeg een forse schorsing en daarna zijn er in vergelijkbare zaken ook strafrechtelijke vervolgingen geweest. Voor mij staat deze zaak voor een trendbreuk als het gaat om aandacht voor een praktijk die schadelijk is voor de lokale arbeiders en het milieu.’

Klacht zachter laten landen

De al genoemde jubileumbijeenkomst was niet alleen bedoeld om een mijlpaal te vieren, maar ook om te helpen de agenda voor de komende jaren vorm te geven. Dat leidde bijvoorbeeld tot het onderzoeken waarom opvarenden maar heel zelden een klacht indienen. ‘Een ander punt dat aan de orde kwam was betere voorlichting voor betrokkenen. Daarom werken we nu aan een document met informatie over rechtsbijstand en worden betrokkenen sinds kort door onze collega Ellis Doeven gebeld. Dat zorgt voor een zachtere landing van een ingediende klacht dan wanneer er opeens een verzoekschrift door de brievenbus komt.’Een ander aspect dat voorbijkwam was sociale veiligheid, waarbij stagiairs niet altijd de ruimte ervaren om wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen. Nog een punt van aandacht: er spelen nauwelijks visserijzaken bij het Tuchtcollege, terwijl er wel degelijk incidenten gebeuren in die bedrijfstak. ‘We kunnen niet meteen zelf iets met al die signalen, maar we kunnen ze wel altijd doorgeven aan de organisaties die het kunnen oppakken’, aldus Santema.

Binnenvaart

Het college zou zich volgens een flinke groep mensen ook met de binnenvaart moeten bezighouden. ‘Het aantal ongevallen in de binnenvaart is betrekkelijk hoog en de vraag is dan gerechtvaardigd of daar voldoende lering uit wordt getrokken. Het tuchtrecht is juist bedoeld om te zorgen dat er veiliger wordt gewerkt, door te bestraffen én door aanbevelingen te doen voor de praktijk.‘Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart kan niet zichzelf een mandaat geven om ook binnenvaartzaken te gaan behandelen, maar deze en andere thema’s spelen wel hij veel mensen en daarom geven we er breed aandacht aan’, aldus Santema.

