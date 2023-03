Schuttevaer Award kanshebber #13: E-Pusher

In 2021 lanceerde Kotug een aparte binnenvaartdivisie met de introductie van de Kotug E-Pusher Serie, een reeks van modulaire en schaalbare elektrische aangedreven duwboten waarmee het bedrijf een nieuw licht schijnt op de traditionele binnenvaart. De combinatie van assemblage-bouw met het wereldwijd gepatenteerde ontwerp van de E-Pusher – een samenstelling van een polyethyleen drijflichaam met een stalen of aluminium frame en elektrische aandrijving – is een aanpak die nog niet eerder is vertoond in de scheepsbouw. Naast een aantal andere voordelen biedt het ontwerp van de E-Pusher de unieke mogelijkheid om van energiebron te wisselen. De E-Pusher Serie bestaat uit vier modellen de E-Pusher S, S+, M en L.

Omdat onderdelen los van elkaar geproduceerd worden kan het productieproces worden geoptimaliseerd en efficiënter worden uitgevoerd. Dit maakt het bouwen van de boten sneller en betaalbaarder. De investering is substantieel lager in vergelijking met de aanschaf van een boot die gebouwd wordt volgens traditionele methode. Bijkomend voordeel is dat ook de prestaties en functionaliteiten van de duwboten eenvoudig aangepast kunnen worden aan veranderende toepassingen of specificaties.

De E-Pusher heeft de unieke mogelijkheid om te kiezen voor de meest optimale energiebron, variërend van fossiele, hybride en volledig elektrische energie. 100% emissievrij varen behoort daarmee nu al tot de mogelijkheden, en het is ook de oplossing voor een stapsgewijze overgang van hybride naar volledig emissievrij varen. Met deze modulaire oplossing ondersteunt Kotug de energietransitie en biedt het een betaalbare oplossing voor huidig en toekomstig watergebonden transport, maar ook als alternatief voor vervoer over de weg, van een breed scala aan ladingstromen.

