Rijkswaterstaat: ‘Extra personeel was essentieel voor vlot en veilig scheepvaartverkeer’

Rijksbegroting

‘Rijkswaterstaat gaf in 2020 fors meer geld uit aan nieuwe projecten en aan apparaatkosten, zoals personeel’, viel in een rapport van onderzoeksbureau Kwink Groep te lezen. ‘Dat extra personeel was nodig om veilig en vlot scheepvaartverkeer te realiseren’, zegt de vaarwegbeheerder in een reactie op het rapport.