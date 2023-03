Schuttevaer Award kanshebber #10: e-learning Poseidon

Deze e-learning is in eerste instantie ontwikkeld voor de opleiding van VTS-Operators (scheepvaartverkeersleiders). Maar het is ook toepasbaar voor andere beroepen.

Met name het leren van een taal kan in dit systeem prima geïntegreerd worden. Zeker met het oog op de hele discussie over talen in de binnenvaart ligt hier een oplossing.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

Lees ook: