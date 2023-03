Innovatieplein van Maritime Innovation Platform krijgt steeds meer vorm

De dag in het Energiehuis staat voor een groot deel in het teken van het congres. Daar omheen is echter volop tijd en gelegenheid om kennis te nemen van wat de bedrijven en organisaties op het Innovatieplein te delen hebben. Zo is PortXL een ecosysteem van start-ups, scale-ups, zakelijke partners en mentoren die samenwerken om innovatie aan te jagen binnen de mondiale maritieme industrie. Cryonorm zal vertellen over de inzet van LNG-systemen en verdampers voor de scheepvaart. En Pon Power is er op het plein bij als dealer van Caterpillar Scheepsmotoren en als gesprekspartner voor de maritieme energietransitie.

In totaal zijn er zeker 13 partijen te vinden op het Innovatieplein en daar komen waarschijnlijk nog partners bij. Naast Schuttevaer zelf zijn in elk geval aanwezig:

Smart Delta Drechtsteden

PortXL

Pon Power

Discom

Maritime Battery Forum

Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen

Cryonorm

Netherlands Maritime Platform

NOVIMOVE

Dirkzwager

Maritiem Instituut Willem Barentsz

Mercy Ships

Nieuwsgierig geworden en wil je er graag bij zijn op 28 maart? Voor abonnees van Schuttevaer is deelname extra voordelig. Aanmelden kan hier.