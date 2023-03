Als het werkt: Niveaumeting

peilstok

De peilstok is vermoedelijk het oudste en betrouwbaarste middel om het vloeistofniveau in een tank te meten. Ook een kijkglas in of naast de tank is een betrouwbaar middel. Maar vaak is er behoefte aan een uitlezing op afstand of verwerking van het vloeistofniveau door een stabiliteitscomputer. In die gevallen voldoet een peilstok of -glas niet en is een ingewikkelder meetmethode nodig.