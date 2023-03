Schuttevaer Award kanshebber #9: Kolmer Top Coating

Kolmer Top Coating is een slijtvaste coating, die elektromotoren blootgesteld aan extreme omstandigheden langer mee laat gaan. Denk bij extreme omstandigheden aan regen, wind en (zee)water, maar ook schoonmaakmiddelen en andere chemische producten die de behuizing van een elektromotor aantasten.

Deze coating verankert zich door de laklaag heen aan de metalen behuizing van de motor. Hierdoor kan er geen vocht of andere stoffen onder de laklaag komen. Daarnaast resulteert deze waterdunne coating vergeleken met de dikkere meer-lagen coatings in een betere warmtehuishouding van de motor. Dit komt de energie-efficiƫntie ten goede.

Doordat elektromotoren met Kolmer Top Coating veel langer meegaan zijn er minder primaire grondstoffen nodig.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

