Schuttevaer Award kanshebber #8: Smart pumping

Beschikbare systemen aan boord (tanksensoren en laad- en loskleppen) worden via ModBus gekoppeld, waardoor het tevens mogelijk is om al de benodigde bediening autonoom uit te voeren. Daardoor is er geen kans op fouten en omdat er niemand aan dek loopt tijdens het laden en lossen is het veiliger.

Het systeem wordt momenteel op een eerste binnenvaartschip geïnstalleerd, waarvan de oplevering in maart 2023 staat gepland, en kan bij nieuwe projecten worden geleverd maar ook op bestaande MarFlex systeem worden nageleverd.

Via Digital Twin blijft MarFlex analyseren en zoeken naar verdere besparing. Deze toekomstige verfijning wordt remote in het systeem ge├╝pload. De klant krijgt de gewenste KPI’s (bijvoorbeeld verbruikte energie per lossing) digitaal toegestuurd voor zijn algemeen dashboard.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

