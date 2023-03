Schuttevaer Award kanshebber #7: ST Brain

De ST Brain van Shipping Technology dient als de hoofdverbinding tussen de uitrusting van het schip en alle beschikbare en toekomstige toepassingen.

Het product heeft twee hoofdfuncties. Ten eerste verzamelt het data van alle nautische systemen, zoals radar, rivierpilot, motor management, GPS, en meer. Dit wordt allemaal opgeslagen in de cloud. De data is toegankelijk voor het fleetmanagement via het persoonlijke ST Dashboard, waarmee inzicht wordt verkregen in dagelijkse bedrijfsprocessen en waarmee deze verbeterd kunnen worden. De ST Brain kan ook camera-beelden en marifoon / VHF-data opslaan.

ST Collision Detection

De tweede functie van de ST Brain is zijn vermogen om meerdere modules en toepassingen uit te voeren. Dit maakt het mogelijk dat de toepassingen de data van het schip direct aan boord gebruiken, waardoor meteen ondersteuning wordt verleend aan de bemanning. De ST Brain zorgt ervoor dat de apps correct functioneren, zelfs bij afwezigheid van een internetverbinding. Een voorbeeld hiervan is ST Collision Detection.

Middels de ST Brain is het ook mogelijk om een schip semi-autonoom te laten varen met de ST Autonomous Lane Assist, een intelligent hulpmiddel dat de beste vaarroutes genereert en de stuurpiloot aanstuurt. De kapitein monitort deze routes en kan op elk moment ingrijpen. Daarom wordt het semi-autonoom genoemd. Het doel is om in de toekomst volledig autonoom te varen met de ST Ala, zodra de wetgeving en regels zijn vastgesteld en het koppelen van motormanagement goed is doorgetest. Shipping Technology test deze toepassing sinds 2018 in real-time.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

