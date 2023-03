Schuttevaer Award kanshebber #6: Duurzaam materiaal voor stoelen in de maritieme sector

Van grote containerschepen tot binnenvaart en pleziervaart, voor alle voertuigen op het water heeft Eblo de juiste stoel. Daarbij onderschrijft Eblo duurzaam ondernemen en wil het de impact op het milieu minimaliseren. Daarom heeft Eblo een duurzaam stofmateriaal ontwikkeld: Regain Fabrics. Deze stoelstof is gemaakt van gerecyclede PET-flessen, in een proces dat 70% minder energie en 86% minder water gebruikt dan traditionele stoelmaterialen.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

