Gewonde bij aanvaring tussen vissersboot en binnenvaartschip

Er is een gewonde gevallen bij een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een vissersboot. Het incident gebeurde 2 maart op het Gooimeer in Almere.

Foto AS Media

Het ongeluk vond plaats rond 10 over 2 ’s middags. Meerdere hulpdiensten reageerden op het incident, waaronder de reddingsbrigade. Twee opvarenden van het bootje werden naar de kant gebracht, waarvan een naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Wat de precieze oorzaak is van de aanvaring, is nog niet duidelijk. Het incident gebeurde op klaarlichte dag, in zonnige weersomstandigheden. De politie doet hier verder onderzoek naar.

