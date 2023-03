Engelse B-74 Vanquish weer teruggevlagd naar Nederland

In 2011 werd de 24,80 meter lange WR-74 Vanquish uit 2003 omgevlagd naar het Verenigd Koninkrijk en kreeg B-74 Vanquish op de boeg, met als thuishaven het Noord-Ierse Belfast. Gevist werd onder meer in de Ierse Zee en later, toen de visserij op schelpdieren daar werd verboden, voor korte tijd op de Franse kust. Door de Brexit mochten onder Britse vlag echter geen levende schelpdieren meer worden aangevoerd in Nederlandse havens. Zodoende was het voor Lenger geen optie de Vanquish onder Engelse vlag te houden. Daarom werd de B-74 Vanquish door Luyt in Den Oever ingevlagd.

Zusterschip

Lenger is ook eigenaar van het zusterschip UK-210 Christina Maria. Deze kotter is twee meter korter en vist op kreeftjes. Dit schip kwam in 2001 in de vaart als WR-73 Vantage en werd in 2007 UK-210. Op de foto de WR-74 naast het dok van Luyt met op de achtergrond de boomkorkotter E-271 Julie of Ladram van Waterdance. Deze kotter werd in 1983 door Scheepswerf Haak in Zaandam gebouwd als TX-49 Cornelis Maria. Tussen 1998 en 2003 voer ze onder Engelse vlag als BCK-43 Quo Vadis voor Romkes uit Urk en tussen 2003 en 2018 als ST-27 Jacob Grietje onder Duitse vlag voor Nentjes uit Urk. In 2018 werd Waterdance eigenaar. De E-271 kwam naar Den Oever voor jaarlijks onderhoud.

