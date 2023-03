Chinees schip zinkt na dagenlange stuurloze drift voor Russische kust

Yong Xing 56 is gezonken naar een diepte van 253 meter, volgens FleetMon. Onduidelijk is waarom de bergingspoging is mislukt.

Het schip was sinds 19 februari in de Tatarensont aan het wachten om de haven van Vanino in Oost-Rusland binnen te varen. Het schip was op 13 februari vertrokken vanuit Huanghua in Noordoost-China met een lading aluminium. Via de Gele Zee, Oost-Chinese Zee en Japanse Zee kwam het schip aan in de Tatarensont.

Loodsladder

Op 23 februari stuurde de bemanning een noodsignaal uit. Het schip was lekgeraakt en zinkende. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Russische veerpont Sakhalin 8 verlegde haar koers naar de bulker. Via een loodsladder konden alle 21 de bemanningsleden het schip veilig verlaten. Het is koud op de Tatarensont en de bemanning had daar flink onder geleden.

Niet veel later kwamen bergers ter plaatse, die er in eerste instantie in leken te slagen het schip te stabiliseren. Maar niet voor lang, het voorschip zakte steeds verder weg. Pompen werd op een gegeven moment zinloos en het schip moest worden opgegeven.

