Transportvakbonden roepen op tot vrede in Oekraïne

De twee internationale vakbondsfederaties ITF en ETF hebben Oekraïne en Rusland opgeroepen naar de onderhandelingstafel te gaan. In een gezamenlijke verklaring zeggen de federaties dat vrede hard nodig is voor de Oekraïense bevolking en met name voor de 400.000 Oekraïeners die werkzaam zijn in de transportbranche. De bonden zamelden via een solidariteitsfonds ook geld in.

‘Na een jaar van dood, ontwrichting en moedeloosheid verdienen de Oekraïense transportarbeiders vrede’, zegt Paddy Crumlin, voorzitter van de International Transport Workers’ Federation (ITF). Voorzitter Frank Moreels van de European Transport Workers’ Federation (ETF) zegt dat de werkers in het transport een zeer belangrijke rol spelen in het conflict: ‘Zelfs in tijden van oorlog houden onze Oekraïense transportarbeiders hun land in beweging en redden ze miljoenen levens door landgenoten weg te voeren uit oorlogsgebieden en belangrijke goederen aan en af te voeren.’

Havenwerkers

De spoormedewerkers hebben tot nu toe een zware tol moeten betalen voor hun werk. Volgens de Oekraïense spoorvakbonden vielen onder het spoorwegpersoneel 353 doden sinds Rusland Oekraïne een jaar geleden binnenviel. Daarnaast raakten er 819 gewond, werden er 11 gevangen genomen door Russische troepen en zijn 32 spoormensen vermist.

Ook de havenwerkers leveren een belangrijke bijdrage, zeggen de bonden. Dankzij hun inzet konden graanleveranties doorgaan, om de wereld te voeden en de economie van Oekraïne te steunen. Oekraïense zeelieden zijn niet alleen van vitaal belang voor instandhouding van de logistieke keten, ze stuurden ook bijdragen naar huis voor hun gezinnen en door de oorlog verscheurde gemeenschappen.

Verdrag

Een aantal havens in het zuiden van het land is weer open, schrijven ITF en ETF. Er wordt vrijwel alleen graan overgeslagen. Het vervoer over de Zwarte Zee naar de rest van de wereld gebeurt onder bescherming van het Black Sea Grain Initiative. Het gaat om een overeenkomst tussen Rusland, Oekraïne en Turkije, die wordt gecontroleerd door de Verenigde Naties. De ‘wankele naleving’ door Rusland zorgt ervoor dat havenwerkers en bemanningen permanent moeten werken onder oorlogsdreiging, zeggen de federaties.

Dieselgeneratoren

De federaties hebben ook zelf hulp geboden. In 12 maanden werd meer dan een half miljoen euro opgehaald. Daarvan werden voedselpakketten, hygiëneproducten en EHBO-middelen gekocht en verspreid onder gezinnen van transportwerkers in Oekraïne. Aan het begin van de winter verschoof het aanbod naar dieselgeneratoren, kachels en waterafstotende sokken. Ook werd aan de kinderen gedacht door het meesturen van kinderboeken en speelgoed.

