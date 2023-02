Schuttevaer Award kanshebber #3: E-Tug met wisselbare accupacks

PK Waterbouw uit Amsterdam neemt op zeer korte termijn een elektrische sleep-/duwboot in de vaart. Het schip heeft wisselbare accupakketten aan boord. Die pakketten kunnen ook dienen als stroomvoorziening op andere drijvende vaartuigen.

De E-Tug is echt nét klaar en gecertificeerd. Het is een CEMT-klasse 2 sleepboot.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

